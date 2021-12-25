Путин и президент Египта ас-Сиси поздравили друг друга с Новым годом

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин созвонился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Политики поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже недавно переговорил с российским лидером. Собеседники обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге в рамках визита белорусского президента в Северную столицу, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в частности, в оборонной сфере. Беседа состоялась 25 декабря.

А вот президент Украины Владимир Зеленский с Путиным все еще не побеседовал, но в 2021 году попытался это сделать, правда, неуспешно. По какой-то причине телефонный звонок не состоялся, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.