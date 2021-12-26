Педиатр рассказала, как распознать переохлаждение у ребенка

Маленький ребенок может не заметить признаки переохлаждения, поэтому на зимней прогулке за ним нужно постоянно следить, говорит врач-педиатр и профессор Педиатрического университета Мария Ревнова. В беседе с ФАН она напомнила о главных признаках переохлаждения у детей и правилах утепления для прогулок на свежем воздухе.

«В силу возраста дети могут заиграться на улице и не заметить [как замерзли]. Просто взрослые больше обращают внимание на какие-то дискомфортные состояния, а дети могут этот момент и пропустить. Поэтому нужно спрашивать, не холодно ли, не болит ли что-то. Потому что когда наступает переохлаждение, то это уже и больно», — отмечает педиатр.

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Главное, о чем нужно помнить, одевая малыша на прогулку, — у ребенка должны быть в тепле ноги и руки. Теплыми и сухими они должны оставаться и после возвращения с прогулки, поэтому хорошие ботинки и варежки — обязательный атрибут. При этом детей не стоит переутеплять, потому что ребенок все время находится в движении, его греет колоссальный запас энергии. К тому же детский организм должен понемногу закаливаться, что невозможно в тепличных условиях.

«Если имеются какие-то признаки обморожения, то сначала кожа краснеет, а потом белеет. До этого доводить, конечно, не надо, если руки красные и холодные, то пора идти домой, не нужно переохлаждать ребенка, — рассказывает Мария Ревнова. — У ребенка должны быть теплые ноги и руки, когда он приходит с прогулки. Но если не доглядел [и ребенок замерз], то согреваете его своим теплом. Если чувствуете, что он не согревается, а кожа белая, тогда уже нужно обращаться к помощи докторов».

Ранее врач-педиатр Мария Ревнова рассказала, как правильно укреплять иммунитет детей школьного возраста. Один из проверенных способов, по ее мнению, — это мягкое и постепенное закаливание с помощью воды. А вот стимулировать иммунную систему специальными медицинскими препаратами она не советует — можно переусердствовать с такой профилактикой, что приведет к будущим заболеваниям.