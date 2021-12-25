«Газпром» отверг обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Москва, 25 декабря. Российская компания «Газпром» назвала беспочвенными и неприемлемыми обвинения о недостаточных поставках газа в Европу.

Представители российской компании подчеркнули, что такие обвинения являются ложью и враньем. Кроме того, ряд клиентов «Газпрома», в число которых входят Франция и Германия, полностью выбрали свои контрактные объемы и больше не выставляют заявок, передает РИА Новости.

Ранее в «Газпроме» заявили, что страны Европы отобрали рекордные объемы газа из подземных хранилищ в период с 21 по 22 декабря — более 41% от общего количества. Газовые котировки в этот период установили новый рекорд — более 2000 долларов за тысячу кубометров топлива.