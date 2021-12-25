Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию

Санкт-Петербург, 25 декабря. Фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате России. Спортсменка получила золотую награду соревнования в Санкт-Петербурге.

По итогам произвольного проката 15-летняя спортсменка заработала 193,10 балла. В сумме Валиева получила 283,48 балла. Валиевой удалось побить свои мировые рекорды по набранным очкам в рамках произвольной программы и по сумме двух программ.

Официально мировой рекорд зафиксирован не будет, потому что Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает достижения национальных турниров. Вторая строчка досталась Александре Трусовой. Она набрала 248,65 балла. Бронзовая медаль досталась действующей чемпионке мира Анне Щербаковой. Спортсменка заработала 239,56 балла.

Фигуристка Александра Трусова ранее покинула разминку перед выступлением на чемпионате России. Причиной этого стало падение спортсменки.