Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего Украины

Киев, 25 декабря. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной на данный момент являются самыми стабильными за всю историю их сотрудничества. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.

По данным американской дипмиссии, Киев и Вашингтон трудятся вместе над созданием территориальной целостности украинского государства. Также в посольстве подчеркнули, что совместными усилиями они построят евроатлантическое будущее Украины. Об этом дипломаты сообщили во время поздравления с 30-летней годовщиной отставки с поста лидера Советского Союза Михаила Горбачева и последнего дня СССР.

«Сейчас прочнее, чем когда-либо», — подчеркнули в посольстве США в Киеве, говоря о взаимоотношениях двух государств.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с американскими конгрессменами российский трубопровод «Северный поток — 2» и ситуацию на границе с Россией.