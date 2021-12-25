Жаир Болсонару в честь Рождества помиловал полицейских и военных

Бразилиа, 25 декабря. Президент Бразилии Жаир Болсонару помиловал полицейских и военных, осужденных за преступления, совершенные при исполнении своих обязанностей. Амнистия заключенным была объявлена в связи с Рождеством.

Bolsonaro indultó por Navidad a policías y militares condenados por delinquir en el ejercicio de sus funciones https://t.co/jxGBpZPbtp — Infobae América (@infobaeamerica) December 25, 2021

В указе президента говорится, что под помилование попадают сотрудники служб безопасности страны, которые совершили «непреднамеренные преступления во время своей работы, либо из-за риска, связанного с исполнением обязанностей». Вторая группа амнистированных — это заключенные с тяжелыми заболеваниями, требующие постоянного ухода, среди которых упоминаются больные раком и СПИДом.

По данным СМИ, также планировалась еще одна группа из пострадавших от COVID-19, но это предложение было отменено. Болсонару уже третий год амнистирует полицейских и военных под предлогом рождественских праздников.

Ранее штаты выступили против решения президента Бразилии вакцинировать детей до 12 лет только по предписанию врача. Губернаторы сослались на решение Верховного суда страны об автономии во время борьбы с пандемией.