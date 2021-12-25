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Российские хоккеисты не пожали руку стоявшему в шлеме во время гимна капитану Канады

Спорт
Российские хоккеисты не пожали руку стоявшему в шлеме во время гимна капитану Канады
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 декабря. Капитан молодежной канадской сборной Баррет Хэйтон во время матча со сборной России на МЧМ-2020 не стал снимать свой шлем, когда звучал российский гимн.

Российские хоккеисты во время исполнения гимна своей страны обратились к судьям по поводу того, что капитан канадской сборной стоял в шлеме, когда все игроки прекрасно знали о правилах и соблюдали их. После этого поступка никто из российских хоккеистов не пожал канадскому капитану руку. Но Хэйтона далее ждал еще больший хейт в соцсетях, причем от канадских болельщиков, которые оставляли под постом хоккеиста смайлик с клоуном.

Позже Хэйтон принес свои извинения, но поток критики в его адрес уже было не остановить. Российские фанаты подключились к комментированию поста канадца. Поступок Хэйтона осудили также многие канадские эксперты и журналисты, но вскоре про этот эпизод быстро забыли, так как сборная Канады смогла реабилитироваться в глазах своих болельщиков и выиграть в итоге чемпионат мира.

Ранее форвард петербургского СКА Матвей Мичков был признан одним из лучших игроков товарищеского матча между хоккейными сборными Канады и России. На этой неделе в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных национальных команд. Соперниками сборной России по группе станут команды Словакии, Швеции, Швейцарии и США.

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хоккей чемпионат мира баррет хэйтон
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