Кабмин утвердил правила выдачи субсидий на развитие студенческого спорта в РФ

Москва, 25 декабря. Правительство РФ в ближайшие три года выделит на развитие студенческого спорта в России из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей. Правила выдачи субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Господдержка поступит Российскому студенческому спортивному союзу. За счет этих средств организация сможет в том числе организовывать научно-практические конференции, методические семинары и форумы по темам развития спорта в вузах. Также состоится мониторинг развития студенческого спорта в стране.

Субсидии направляются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Деньги на это уже предусмотрены в федбюджете. В частности, в 2022 году будет выделено свыше 479,2 млн рублей, в 2023 году — более 439,5 млн рублей, а в 2024 году — 279,8 млн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал распоряжение о направлении в 23 региона более 24 млрд рублей на строительство школ. Эти средства поступят в рамках программы «Развитие образования».