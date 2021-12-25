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Украинцы оценили оговорку журналиста о репортаже из «венгерского Ужгорода»

Политика
Украинцы оценили оговорку журналиста о репортаже из «венгерского Ужгорода»
wikipedia.org  /  VargaA / GFDL

Ужгород, 25 декабря. Оригинальный сюжет украинского телеканала, посвященный мультикультурному богатству столицы Закарпатья, закончился мелким конфузом с большими геополитическими последствиями.

Съемочная группа телеканала «НАШ» каждые выходные отправляется в новый областной центр и показывает украинцам еще не уничтоженные богатства и красоты разнообразной по многим аспектам страны. На этот раз журналисты отправились в областной центр Закарпатья Ужгород.

Главной темой большого сюжета стало смешение культур, которое в Закарпатской области просто-таки бросается в глаза. Дело в том, что Ужгород расположен совсем близко к словацкой границе и недалеко от венгерской. Сам же регион некогда принадлежал Венгрии, из-за чего между Киевом и Будапештом не прекращаются дипломатические споры. После Евромайдана отношения между соседями серьезно ухудшились из-за насильственной украинизации и радикализации жизни на Украине. Будапешт почти не скрывает, что имеет виды на все Закарпатье. Киев же усугубляет ситуацию, всячески притесняя местный венгерский этнос.

Украинцы оценили оговорку журналиста о репортаже из «венгерского Ужгорода»
Федеральное агентство новостей /

В рамках нового выпуска «Наша Земля» украинские журналисты решили запустить оригинальный сюжет, показывающий многоязычие жителей Ужгорода. Корреспондент Алексей Пальчунов прогулялся по центру города и попросил местных жителей поздравить соотечественников с наступающими праздниками на своем родном языке. Журналисты хотели показать, как гармонично украинский уживается с венгерским и словацким, но ситуация сразу же вышла из-под контроля.

Подавляющее большинство респондентов ответило Алексею на чистом венгерском. Кое-то отвечал на русском, добавляя, что все венгры и словаки прекрасно знают русский язык. Лишь несколько человек озвучили свои поздравления на украинском, но как-то с неохотой. Одна женщина даже признала, что ей пришлось выучить украинский язык.

Журналист под конец растерялся и допустил неоднозначную в украинских реалиях оговорку о венгерских жителях Ужгорода, добавив в конце, что репортаж велся из венгерского Ужгорода.

«Ну вот такая ситуация друзья. Может кто-то в студии знает венгерский и сможет нам перевести, что нам пожелали жители венгерского городка. Ой, извините. Города Ужгород. Я вот только знаю только английский поэтому Merry Christmas! Good luck! Репортаж велся из венгерского Ужгорода», — оговорился повторно Пальчунов, не заметив своей ошибки.

Корреспондента, по всей видимости, подвело созвучие украинского названия Венгрии и самой столицы Закарпатья, но его соотечественники в Сети явно об этом и не подумали. Пользователи украинского сегмента соцсетей просто завалили неудачный ролик о многоязычии искрометными комментариями, называя оговорку гениальным пророчеством, предвещающим скорое уменьшение Украины. Кое-кто подловил Пальчуна на хитрости, обвинив в том, что он специально подходил к прохожим с вопросом на украинском, вынуждая респондентов автоматически переходить на «мову». В итоге из этого ничего не получилось, но журналист еще больше потерял доверие зрителей.

«Гениальная оговорка-репортаж с Угорщины, то бишь Ужгорода. Даже идеальное пророчество. Скоро Украина еще ужмется. Dyakuyu, I'm from Kiev»;

«Как бы ведущий ни старался, все равно связующий язык — русский»;

«Если вы обратились к человеку на украинском языке то, предположительно, что и ответ получите на украинском. Если бы обратились на русском, то и ответ можете получить на русском. На русском языке говорит минимум 300 млн. человек на Земле! Детская наивная хитрость украинского репортера вызывает жалость. Так старался и, в результате, пшик с маком! Так старательно украинизировали, украинизировали, а в результате люди говорят на том языке, на котором говорила их мама»;

«Классно, круто на разных языках. Один только под запретом, тот который родной для доброй половины Украины»;

«Не забывайте, что все те люди ждут возвращения на свою историческую родину. Многие из них являются гражданами Венгрии и получают пенсию в Европе», — уловили скрытую даже для корреспондента суть сюжета о настроениях в Закарпатье украинцы.

Ранее блогер Шарий парой цифр лишил Киев надежды на спасение за счет своего или туркменского газа.

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украина венгрия ужгород закарпатье
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