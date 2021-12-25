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Кабмин РФ временно запретит экспорт лома из драгметаллов с 1 февраля

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 20:56
Экономика
Кабмин РФ временно запретит экспорт лома из драгметаллов с 1 февраля
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 декабря. Мораторий на экспорт лома из драгоценных металлов будет действовать в России полгода начиная с 1 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, Минэкономразвития РФ поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на экспорт указанных в постановлении товаров с территории ЕАЭС. Мораторий будет действовать по 31 июля 2022 года включительно.

Российский рынок драгметаллов в настоящий момент обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, включая аффинажные заводы. В связи с этим уровень загрузки предприятий для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгметаллы, составляет не более 30%.

Как считают в правительстве, временный запрет на экспорт лома и отходов драгметаллов позволит повысить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, нарастить налоговые доходы бюджета и пресечь вывоз сырья с высоким содержанием драгметаллов под видом сырья с их низким содержанием.

Правительство РФ с 1 января следующего года повысит экспортную пошлину на лом черных металлов. Как ожидается, эта мера позволит России повысить конкурентоспособность на мировом рынке.

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