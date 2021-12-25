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Мандарин и Мишка-хоккеист появятся в новогоднем эпизоде «Маски»

Шоу-бизнес
Мандарин и Мишка-хоккеист появятся в новогоднем эпизоде «Маски»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 25 декабря. Музыкальный телепроект «Маска» готовится вернуться на экраны с новогодним выпуском и новыми участниками. Певица Валерия поделилась ожиданиями от спецэпизода шоу.

Шоу «Маска» было одним из главных хитов российского телевидения в этом году. Телепроект планирует представить зрителям новый эпизод, а также необычных героев. При этом судьи вернутся в эфир в прежнем составе: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Александр Ревва и Валерия попытаются отгадать, кто скрывается в костюмах. Валерия призналась, что надеется на особенные впечатления от спецэпизода.

«Мы хотим каких-то откровений, мы хотим сюрпризов, потому что на «Маске» по-другому не бывает», — заявила артистка в программе «Ты не поверишь!».

Костюмеры как следует подготовились к эпизоду. В выпуске появятся Мишка-хоккеист, Белый Тигр, Часы, Елочная Игрушка, Льдинка, Мандарин и другие участники.

Премьера новогоднего эпизода состоится 31 декабря. Зрители ожидают, что, помимо новых участников, также вернутся звезды второго сезона.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мандарин и Мишка-хоккеист появятся в новогоднем эпизоде «Маски»
Валерия шоу маска
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