Мандарин и Мишка-хоккеист появятся в новогоднем эпизоде «Маски»

Москва, 25 декабря. Музыкальный телепроект «Маска» готовится вернуться на экраны с новогодним выпуском и новыми участниками. Певица Валерия поделилась ожиданиями от спецэпизода шоу.

Шоу «Маска» было одним из главных хитов российского телевидения в этом году. Телепроект планирует представить зрителям новый эпизод, а также необычных героев. При этом судьи вернутся в эфир в прежнем составе: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Александр Ревва и Валерия попытаются отгадать, кто скрывается в костюмах. Валерия призналась, что надеется на особенные впечатления от спецэпизода.

«Мы хотим каких-то откровений, мы хотим сюрпризов, потому что на «Маске» по-другому не бывает», — заявила артистка в программе «Ты не поверишь!».

Костюмеры как следует подготовились к эпизоду. В выпуске появятся Мишка-хоккеист, Белый Тигр, Часы, Елочная Игрушка, Льдинка, Мандарин и другие участники.

Премьера новогоднего эпизода состоится 31 декабря. Зрители ожидают, что, помимо новых участников, также вернутся звезды второго сезона.