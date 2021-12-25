Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Москва, 25 декабря. Россия за всю свою историю никогда не нападала на другие страны первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявления западных политических деятелей о некой «угрозе», которая якобы исходит от России, не имеют под собой оснований.

«Россия первой никогда ни на кого не нападала», — подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее он также заявлял, что Москва рассчитывает получить от США и НАТО быстрый ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. Наработки российской стороны уже были переданы Вашингтону.