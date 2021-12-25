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Sohu: Путин не попался в ловушку задавшей вопрос про Украину британской журналистки

Политика
Sohu: Путин не попался в ловушку задавшей вопрос про Украину британской журналистки
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Пекин, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин не попался в хитрую ловушку представительницы британских СМИ. Таким мнением поделились в китайском издании Sohu.

По мнению авторов, журналистка хотела поставить российского лидера в неудобное положение и задала ему вопрос, может ли Москва гарантировать отказ от «вторжения» на территорию Украины. Они подчеркнули, что, если бы Путин дал положительный ответ, то Запад обвинил бы его в оборонительных действиях. В случае отрицательного — президент России дал бы понять, что у него действительно есть такой замысел, уверены эксперты. «ПолитРоссия» перевела данную статью.

«Если бы Путин ошибся в ответе, получилось бы, что он несет черный горшок на спине», — рассказали в Sohu.

Однако вместо того, чтобы оправдываться перед прессой, Путин сразу дал понять, что это он ждет гарантий безопасности от НАТО. Ответ российского главы государства демонстрирует, от кого на самом деле исходит угроза, добавили в издании. Жесткий ответ Путина британской журналистке «сразил» китайцев наповал.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин видит в ежегодных пресс-конференциях возможность донести свою позицию по ряду ключевых вопросов. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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путин россия запад sohu
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