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Болсонару выступил против вакцинации детей от COVID-19

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 21:20
Весь мир
Болсонару выступил против вакцинации детей от COVID-19
Global Look Press  /  Antonio Molina/Keystone Press Agency

Бразилиа, 25 декабря. Губернаторы 26 штатов Бразилии выступили против решения президента страны Жаира Болсонару проводить иммунизацию детей до 12 лет только по предписанию врача. Об этом заявили в Национальном совете секретариатов здравоохранения (Conass) после того, как министр здравоохранения Марсело Кейрога объявил об ограничении.

В заявлении штатов сказано, что благодаря решению Верховного суда, региональные и муниципальные органы власти обладают автономией в «определении наиболее подходящих мер по борьбе с пандемией». Также отмечается, что родителям не нужно будет предъявлять никаких медицинских документов и все дети будут привиты без каких-либо ограничений.

«С помощью вакцин мы уже победили полиомиелит, корь и более 20 болезней. Поэтому вместо того, чтобы усложнять ситуацию, мы собираемся способствовать вакцинации всех маленьких бразильцев», — говорится в документе.

С тех пор как 16 декабря Национальное агентство по надзору за здравоохранением (Anvisa) разрешило использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, Болсонару препятствует иммунизации несовершеннолетних. В частности, он потребовал раскрыть имена сотрудников регулятора, чтобы подвергнуть их публичному порицанию. Из-за этого десяткам рабочих Anvisa стали присылать угрозы и оскорбления различные противники вакцинации.

«Накануне Рождества министр здравоохранения делает абсурдное заявление, создавая препятствия для вакцинации детей», — написал в своих социальных сетях бывший президент Бразилии Лула да Силва.

Бразилия занимает второе место в мире по числу смертей и третье по количеству случаев заражения вирусом COVID-19. С начала пандемии, 26 февраля прошлого года, было зарегистрировано 618,2 тыс. погибших и 22,2 млн случаев заболевания.

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