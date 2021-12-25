Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря

Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он не знает, какие решения стороны примут перед Новым годом. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Петербурге.

«Действительно, запланирована встреча (29 декабря. — Прим. ред.), они встретятся и на неформальном саммите (СНГ 28 декабря. — Прим. ред.)», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин видит в ежегодных пресс-конференциях возможность донести свою позицию по ключевым вопросам. Песков уточнил, что глава государства положительно оценивает состоявшийся диалог с представителями информационных агенств.