Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории комплекса «Дорога памяти»

Москва, 25 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» в Подмосковье.

По имеющейся информации, для посетителей комплекс, расположенный рядом с парком «Патриот», будет открыт вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей зимнего фестиваля ждут тюбинговые горки и квадроциклы. Они также будут иметь возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке.

Отмечается, что в первый день работы «Зимней сказки» для семей военнослужащих на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошел турнир по международному виду спорта Ice Cross DownHill, давший старт целому циклу соревнований.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ принял участие в благотворительной всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева открытку с записанным детским желанием, которое должно будет исполнить военное ведомство.