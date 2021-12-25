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Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР

Весь мир
Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 декабря. Фестиваль Ndara ti Beafrika завершился в столице Центральноафриканской Республики. Организацией мероприятия занимался Центр интернациональной культуры (CKL).

С 18 по 20 декабря жители Банги смогли посетить множество выставок, народных танцевальных представлений, выступлений артистов, послушать сказки и современную музыку, а также оценить показ мод в традиционном стиле.

«Концепция мероприятия возникла из вооруженных конфликтов, которые годами разрушали Центральноафриканскую Республику. Мы пришли к выводу, что кризис привел к потере культурных ориентиров. И мы решили организовать этот фестиваль, чтобы отдать дань уважения нашей многовековой истории.

Ndara ti Beafrika — это демонстрация античного искусства, путь к нашим корням и восстановлению образовательной базы. Сектор культуры нуждается в особом внимании и поддержке со стороны правительства, и мы надеемся на помощь», — рассказал директор CKL Огюст Сен-Клер Гбогбо.

Ранее жители ЦАР отметили День национального мужества. Праздник приурочен к годовщине со дня начала активной фазы боевых действий национальной армии (FACA) против конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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