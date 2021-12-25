Киркоров объяснил, кем актриса Наталья Ефремова приходится его детям

Москва, 25 декабря. Певец Филипп Киркоров признался, что считает актрису Наталью Ефремову членом семьи, и ответил на слухи о том, пользовался ли услугами суррогатного материнства.

Киркоров предпочитает вести образ жизни холостяка после давнего расставания с певицей Аллой Пугачевой. Несмотря на это, артист уж несколько лет воспитывает двойняшек Мартина-Кристина и Аллу-Викторию.

На этом фоне некоторые поклонники заподозрили, что матерью наследников звезды является актриса Ефремова. Киркоров ответил на слухи в программе «Ты не поверишь!», где объяснил, кем артистка приходится его наследникам.

«Без нашей мамы Наташи чуда бы не произошло, дети бы не появились. Но она только крестная. Она была с нами, со мной, с детьми, с самого момента рождения. И даже в мое отсутствие детки были под надежным крылом моей любимой крестной Наташи», — поделился артист.

Ефремова не только поддерживает семью Киркорова, но и помогает ему в бизнесе. Так, артистка является партнером звезды по агентству праздников «Киркоров ивент»: по словам музыканта, он еще долгое время планирует не расставаться с близкой подругой.

Прежде Киркоров заявлял о закрытии своего проекта Phill Part. Артист признавался, что его агентство перестало существовать.