Песков: в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае

Москва, 25 декабря. Международные поездки президента Российской Федерации Владимира Путина не входят в его планы до открытия зимних Олимпийских игр в Китае, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент сообщал, что собирается лично посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине. Представитель Кремля уточнил, что никаких международных поездок у Путина до Пекина не запланировано, она станет первой. Соответствующим заявлением Песков поделился, отвечая на вопрос ТАСС.

«Зато будут разные международные контакты у нас в России», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков рассказал, что Путин видит в ежегодных пресс-конференциях возможность донести свою позицию по ряду ключевых вопросов. По словам пресс-секретаря президента РФ, он положительно оценивает состоявшийся диалог с представителями информационных агенств.