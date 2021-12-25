В Иране продолжаются митинги учителей из-за низких зарплат

Тегеран, 25 декабря. Преподаватели более чем 100 иранских городов продолжают демонстрации протестов, требуя прекратить преследования в отношении учителей со стороны властей страны, улучшить условия и оплату труда.

До этого в Иране уже отмечался ряд кратковременных забастовок в октябре и начале декабря, однако нынешний митинг длится уже вторую неделю. Для того, чтобы успокоить педагогов, правительство заявило о вступлении в силу закона о ранжировании, одобренного еще десять лет назад, но многие из тех, кто вышел на улицу, считают положения акта «обманчивыми». Как сообщают некоторые из активистов, предложенные условия не соответствуют даже минимальным из заявленных преподавателями требований.

Профсоюзы учителей единогласно одобрили совместную резолюцию, в которой пообещали продолжить бойкот до тех пор, пока все незаконно осужденные властями преподаватели не выйдут на свободу, а допросы и разбирательства в их отношении не будут прекращены. Протестующие скандировали лозунги: «Освободите всех заключенных учителей», «Освободите всех политических заключенных», «Мы слышали много обещаний, но не увидели справедливости».

#Iran ian teachers hold protest rallies in more than 100 cities https://t.co/cFDqjteCZP via @Mojahedineng — mahmoud hakamian (@HakamianMahmoud) December 25, 2021

При этом силы безопасности, направляемые для разгона демонстраций, зачастую не решаются на активные действия из-за масштабов протестов: акции хорошо скоординированы, и эскалация напряженности может лишь усугубить ситуацию. Как сообщается, ряд стычек произошел в Тегеране, Мешхеде и Ширазе, однако под напором демонстрантов сотрудники правоохранительных органов оставили попытки применить силу.

Не помог руководству и «индивидуальный подход»: некоторых участников митингов вызывали в отделы полиции и принуждали отказаться от участия в акциях протеста. В ряде случаев педагоги получали СМС с соответствующим содержанием, но угрозами уменьшить толпы собравшихся на центральных площадях городов и возле зданий некоторых ведомств не удалось.

Митингующих активно поддержал и оппозиционный «Национальный совет сопротивления Ирана», базирующийся во Франции. Его члены, выступающие за секуляризм в государстве, назвали протесты свидетельством «решимости народа республики свергнуть клерикальный режим», призвав студентов и школьников присоединиться к преподавателям.

Протесты учителей, а также представителей еще ряда профессий начались в стране летом текущего года из-за растущей инфляции, притом что низкие зарплаты рабочего класса и так были недостаточными для нормального проживания. Согласно различным источникам, в месяц педагоги в зависимости от места трудоустройства получают около 600–800 долларов при черте бедности в районе 240, но оппозиционные издания и вовсе сообщают о заработках в 70 долларов. Сложной остается ситуация также у нефтяников и дальнобойщиков, причем последние из-за роста цен на бензин и малых тарифов в ряде случаев работают себе в убыток.