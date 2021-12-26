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Педиатр напомнила, как правильно одевать ребенка на зимнюю прогулку

Общество
Педиатр напомнила, как правильно одевать ребенка на зимнюю прогулку
pixabay.com  / 

Зимние прогулки — радость для детей и их родителей. Однако для комфортного пребывания на свежем воздухе важно правильно одевать ребенка, ведь в силу возраста малыши не могут самостоятельно обнаружить у себя признаки переохлаждения. При каких температурах позволительны длительные прогулки и как все-таки утеплять маленьких детей, ФАН узнал у врача-педиатра и заведующей кафедрой педиатрии им. академика А. Ф. Тура СПбГПМУ Марии Ревновой.

По словам специалиста, отпускать малыша на одиночную прогулку в принципе не стоит — чем меньше ребенок, тем больше ему требуется внимания. Если крохе еще не исполнилось и месяца, лучше вообще устроить домашнее проветривание: открыть форточку или выйти с грудничком на балкон, предварительно его укутав.

«Если температура до минус десяти градусов, то гулять можно. И где-то полчаса, не больше. С маленькими детьми, особенно теми, кому один-два месяца, гулять только на руках. Никаких колясок, ни утепленных, ни подогревающих. Потому что его греет естественное тепло, — говорит педиатр. — Если ребенок более старшего возраста, скажем, после года, то до десяти градусов можно гулять и час. От десяти до 15 градусов уже минут 40 или полчаса. В общем, чем ниже столбик термометра, тем меньше, чтобы избежать переохлаждения и обморожения».

Педиатр напомнила, как правильно одевать ребенка на зимнюю прогулку
pixabay.com /

При подготовке к выходу на улицу ребенка важно хорошо утеплить, но не переусердствовать с этим, чтобы организм естественным путем закалялся. Главное — все время присматривать за малышом и периодически щупать ему нос. Если он теплый, то все в порядке, а если холодный, то пора заканчивать прогулку и идти домой.

«Давнее правило от педиатров — на ребенке нужно столько слоев одежды, сколько на себе. Понятно, что нужны обязательно варежки. Если ребенку до года, то ручки можно спрятать в комбинезон или в какое-нибудь одеяло. Ну и, конечно, следить за ногами, чтобы они были в теплых носочках и ботиночках, чтобы ботиночки не жали. Потому что когда обувь жмет, это мы знаем по себе, то ноги быстрее мерзнут, — подчеркивает Мария Ревнова. — Если ребенок все время бегает, то желательно, чтобы он дышал носом — завязывать рот и нос шарфом ни в коем случае нельзя. Потому что под этим шарфом образуется влажный воздух, который потом охлаждается, и ребенок его вдыхает. Так он простужается гораздо больше. Со взрослыми, кстати, тоже работает».

Ранее врач-педиатр дала рекомендации, как укрепить иммунитет школьника. Одним из проверенных методов она назвала мягкое и постепенное закаливание организма с помощью воды низких температур.

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