Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон»

Тегеран, 25 декабря. Иранские власти объявили о закрытии границы с Турцией, Ираком, Афганистаном, Азербайджаном, Пакистаном и Арменией ввиду распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Предполагается, что данная мера продлится всего 15 дней.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель таможни Исламской Республики Сейед Рухолла Латифи. Он добавил, что граница с Туркменией и так закрыта с момента начала эпидемии.

Iran says it has closed all land and sea borders in the southwestern Khuzestan province to reduce the expected spread of #OmicronVarient.https://t.co/eXmLbfaB7L — Iran International English (@IranIntl_En) December 25, 2021

О первом случае заражения новым штаммом в Иране стало известно 19 декабря. Инфекция оказалась обнаружена у мужчины средних лет, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). После этого иранские власти призвали уже вакцинированных граждан как можно скорее сделать себе третью прививку.

Научный комитет национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом призвал немедленно закрыть не менее чем на месяц места массовых собраний, таких как школы, театры и рестораны. В настоящий же момент какие-либо ограничения (кроме зарубежных поездок) распространяются лишь на тех, кто не прошел полный курс вакцинации, — им ограничен доступ в определенные помещения.

Death Toll From Coronavirus in #Iran #Continues To Rise As Omicron Variant Hits the Country https://t.co/Fdwh4kibGE via @irannewsupdate1 — Iranian voice (@iranian_voice) December 25, 2021

На сегодняшний день в республике зафиксировано 6 182 905 случаев заражения коронавирусом, 131 348 из которых закончились смертельным исходом. С середины лета 2021 года темпы заболеваемости в Иране значительно снизились за счет вакцинации. За полгода количество людей, прошедших соответствующие процедуры, возросло с 8% от численности населения до 62%.