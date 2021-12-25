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Объем закупок российской нефти снизился в Японии на 19,3%

Экономика
Объем закупок российской нефти снизился в Японии на 19,3%
wikipedia.org  /  Steven Pavlov / СС4

Токио, 25 декабря. Физический объем закупок российской нефти за 10 месяцев 2021 года сократился в Японии на 19,3% относительно того же периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС.

Такая тенденция обусловлена постепенным переходом Японии на новые виды энергии. На это указал один из ведущих экспертов в этой области, замдиректора Исследовательского института при Японской ассоциации по торговле с РФ и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Такафуми Накаи.

Японские закупки СПГ в России за пять лет до 2020 года упали более чем на 16%. По словам эксперта, это было связано с повышением доли атомных электростанций в энергетическом балансе страны. Однако, подчеркнул Накаи, в отличие от нефти СПГ сохранит свое положение важнейшего товара в двусторонней торговле.

Российский «Газпром» ожидает, что в среднесрочной перспективе позиции трубопроводного газа в ЕС укрепятся, потому как поставки СПГ в регион могут снизиться. Об этом заявил начальник управления долгосрочных программ развития концерна Кирилл Полоус.

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нефть япония газ
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