Потолок обрушился на голову председателя клуба моряков-подводников в Петербурге

Коммунальная авария на 5-ой линии Васильевского острова, 46 Б произошла из-за аварии на трубе с горячей водой. Все случилось в начале недели, но ремонт не произведен до сих пор.

В клубе моряков-подводников приступили к разбору последствий и подсчитывают ущерб, который может составить без малого миллион рублей.

«Здесь, с помощью членов клуба, спонсоров, был сделан ремонт очень приличный и клуб нормально функционировал. Но беда всех полуподвалов — это то, что нас периодически затапливает. 20 декабря произошел разрыв трубопровода во дворе дома, и вода по земле прошла к нам сюда, а мы находимся так, что через землю пошла вода, температура 90 градусов, под приличным давлением, а были морозы, и вода начала испаряться. Даже повреждения основные не столько от воды, сколько от пара», — рассказал Игорь Курдин, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников.

На устранение последствий будет потрачена не одна неделя. Ремонт своими силами руководству клуба не потянуть. Помещение было застраховано, только вот средств от этой выплаты судя по всему не хватит, да и получат ее не скоро, а ремонт надо проводить оперативно, так как если упустить время — потом средств придется тратить еще больше.

«Потолок начал набухать, после этого начал рушиться, линолеум вздыбился, оказалось, что вся фанера, лаги — все пришли в негодное состояние, и сейчас уже пошел грибок, что совершенно недопустимо при том, что мы здесь практически живем и работаем», — добавил Игорь Курдин.

Как рассказал председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, дом, в котором располагается их организация, уже пять дней живет без горячей воды. Квартир в нем пусть и не так много, но он недоумевает, почему жители должны так долго терпеть неудобства. По его словам, до сих не могут найти и «хозяина» прохудившейся трубы. Этот вопрос решали представители пяти коммунальных организаций, но к «общему знаменателю» так и не пришли. Тем не менее, обещают, что к вечеру понедельника необходимые ремонтные работы на трубе все-таки проведут. После этого в клубе тоже смогут начать ремонт помещения.

«Это был мой кабинет, сегодня выносили все книги, сувениры, видеокассеты, подарки, награды, которыми были завешаны все стены помещения, и все это, надеемся, что не очень сильно повреждено, потому что именно здесь мы проводим встречи, общаемся с членами клуба, со всеми, кто к нам приходит», — говорит Игорь Курдин.

В социальных сетях объявлен сбор средств для помощи клубу. Помогают и обычные граждане, и представители крупных компаний. Уже удалось собрать более 250 тысяч рублей. Игорь Курдин также надеется и на оперативную выплату страховки. А открыть обновленное помещение планируют сразу после новогодних праздников. Строители будут работать без выходных.