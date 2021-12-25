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Talitha Koum: оппозиция ЦАР помогает Франции дестабилизировать обстановку в стране

Весь мир
Talitha Koum: оппозиция ЦАР помогает Франции дестабилизировать обстановку в стране
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 декабря. Франция создала масштабную стратегию для дестабилизации Центральноафриканской Республики при поддержке некоторых оппозиционных партий, считает координатор движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи. Об этом он заявил в официальном коммюнике.

«Бесчинства вооруженных бандформирований, которые отказались от обещаний, данных во время подписания Хартумского соглашения, создали конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) под предводительством французского ставленника Франсуа Бозизе. Все это является частью плана по дестабилизации институтов нашей страны, который разработала Пятая республика.

Помогли бывшей метрополии наши соотечественники из оппозиционных партий. Они готовы на все, чтобы помешать легитимному правительству привести ЦАР к процветанию. Однако дальновидность властей позволила объединить республику и сорвать деструктивный план Парижа», — указано в заявлении платформы.

Активист отметил, что большой вклад в сохранение территориальной целостности страны внесли союзные силы из России и Руанды. По словам Косимачи, дружественные государства помогли президенту Фостен-Арканжу Туадера вывести ЦАР из затяжного вооруженного конфликта.

Ранее национальная армия Центральноафриканской Республики усилила меры безопасности на приграничной с Чадом территории. Это позволит избежать незаконного проникновения иностранных наемников и боевиков.

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