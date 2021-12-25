Воронежские волонтеры создали благотворительный календарь в поддержку бездомных животных

Воронеж, 25 декабря. Волонтеры воронежского благотворительного фонда «Право на жизнь» выпустили специальный настенный календарь в поддержку бездомных животных.

Страницы календаря украсили фотографии с подопечными фонда — котами, которые находятся в поиске нового дома и хозяев. Участие в реализации проекта приняли власти Воронежской области и газета «МОЕ!».

«Мы еще года три назад задумались о выпуске такого календаря. Но реализовали идею только сейчас. Наши волонтеры своими силами сфотографировали животных, сделали макеты, написали небольшие истории наших подопечных. Потом мы заказали печать календарей в типографии», — сообщила руководитель благотворительного фонда Татьяна Муравлева.

Календари можно будет получить в благодарность за пожертвование размером не менее 500 рублей, сделанное в поддержку бездомных животных. Все вырученные деньги планируется направить на оказание помощи питомцам. Кроме того, акция должна помочь котам найти хозяев.

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В России ранее стартовала благотворительная кампания «Забери друга из приюта», направленная на помощь бездомным животным. Ее реализовали в рамках в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о разработке и проведении просветительских программ по вопросам формирования в обществе гуманного отношения к животным.