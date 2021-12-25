Alter Ego и кулинарное шоу Пэрис Хилтон названы худшими сериалами года

Лос-Анджелес, 25 декабря. Музыкальное игровое шоу Alter Ego возглавило список самых неудачных сериалов года. Полный рейтинг появился на сайте агрегатора оценок Metacritic.

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году киноиндустрия представила множество проектов. Metacritic собрал перед праздниками главные провалы среди сериалов. Так, на первом месте оказалось музыкальное шоу Alter Ego. Оно разделило лидерство с кулинарным проектом «Готовим с Пэрис» на Netflix.

В список также вошли документальный сериал об актрисе Бриттани Мерфи, а также проект «Виновная сторона», «Каминг-аут Колтона» и вторая часть хита Netflix «Король тигров: История Дока Энтла». Всего в антирейтинге оказались десять проектов.

Ранее стриминг-сервис «Кинопоиск» представил свой список главных проектов года перед праздниками. Первое место в топе занял фильм Гая Ричи «Джентльмены», который обошел другие картины в каталоге платформы.