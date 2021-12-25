Расчеты «Панцирей» Балтфлота уничтожили вертолеты «противника» на подлете к границе России

Балтийск, 25 декабря. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Балтийского флота РФ отработали уничтожение вертолетов и БПЛА условного противника в ходе учений.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что роль противника выполняли экипажи вертолетов морской авиации и дроны. Заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и комплексов «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили воздушные цели, которые попытались нарушить госграницу России.

«В тренировке было задействовано порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в полевых условиях. Маневры с участием 10 тысяч военнослужащих проходили в течение месяца.