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Футболист Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 20:09
Спорт
Футболист Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 25 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с казанским «Рубином» о переходе нападающего Артема Дзюбы.

Сине-бело-голубые также заинтересованы в приобретении 26-летнего форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Вероятность перехода была подтверждена источником, близким к сделке, информирует «РБК Спорт».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. С командой он трижды выигрывал РПЛ. За сборную России он сыграл 55 игр и забил 30 голов.

Ранее спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что «Зениту» не следует держаться за форварда. По его словам, петербургскому клубу нужно выпускать вместо нападающего новых молодых игроков.

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футбол Зенит дзюба
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