Футболист Артем Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»

Санкт-Петербург, 25 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с казанским «Рубином» о переходе нападающего Артема Дзюбы.

Сине-бело-голубые также заинтересованы в приобретении 26-летнего форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Вероятность перехода была подтверждена источником, близким к сделке, информирует «РБК Спорт».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. С командой он трижды выигрывал РПЛ. За сборную России он сыграл 55 игр и забил 30 голов.

Ранее спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что «Зениту» не следует держаться за форварда. По его словам, петербургскому клубу нужно выпускать вместо нападающего новых молодых игроков.