Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 20:50
20:50
Политика
Sohu: Путин не попался в ловушку задавшей вопрос про Украину британской журналистки
20:48
Общество
Токсиколог Лодягин перечислил лекарства, с которыми нельзя смешивать алкоголь
20:46
Весь мир
Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон»
20:46
Политика
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря
20:45
Общество
Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы
20:44
Армия
Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории комплекса «Дорога памяти»
20:42
Весь мир
Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР
20:36
Шоу-бизнес
Киркоров объяснил, кем актриса Наталья Ефремова приходится его детям
20:33
Происшествия
Уральца задержали за унижение дочери во время прямого эфира в Сети
20:33
Политика
Песков: в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» совершают первый межфлотский переход с Балтики

Армия
«Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» совершают первый межфлотский переход с Балтики
Пресс-служба Судостроительного завода Северная Верфь

Москва, 25 декабря. Российский корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» вошли в акваторию Средиземного моря.

В сообщении пресс-службы ВМФ РФ говорится, что корабли совершают межфлотский переход из Балтийского в Черное море. Отмечается, что они уже прошли пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море. Стоит подчеркнуть, что «Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» были приняты в состав российского флота в конце лета 2021 года.

«Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более пяти тысяч морских миль, и провести ряд корабельных учений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота в 2022 году выполнят более десяти дальних походов в районы Средиземноморья. Они также примут участие в международных маневрах и многочисленных мероприятиях боевой подготовки.

Вернуться назад
Все новости / Армия / «Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» совершают первый межфлотский переход с Балтики
вмф рф средиземное море черноморский флот
Комментировать