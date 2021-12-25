«Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» совершают первый межфлотский переход с Балтики

Москва, 25 декабря. Российский корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» вошли в акваторию Средиземного моря.

В сообщении пресс-службы ВМФ РФ говорится, что корабли совершают межфлотский переход из Балтийского в Черное море. Отмечается, что они уже прошли пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море. Стоит подчеркнуть, что «Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» были приняты в состав российского флота в конце лета 2021 года.

«Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более пяти тысяч морских миль, и провести ряд корабельных учений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота в 2022 году выполнят более десяти дальних походов в районы Средиземноморья. Они также примут участие в международных маневрах и многочисленных мероприятиях боевой подготовки.