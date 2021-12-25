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Новый гибридный кроссовер Aito M5 от Huawei представили в Китае

Экономика
Новый гибридный кроссовер Aito M5 от Huawei представили в Китае
flickr.com  /  @Open Grid Scheduler / Grid Engine Follow

Пекин, 25 декабря. Масштабная презентация компании Huawei состоялась в Китае. На ней были представлены складной смартфон, умные очки и множество других гаджетов, а также — автомобиль.

Кроссовер Aito M5 является совместной работой с компанией Seres, принадлежащей машиностроительному концерну Sokon Industry Group. По размерам Aito M5 — одноклассник кроссоверов Jaguar F-Pace или Genesis GV70.

Новинка оборудована 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 лошадиных сил, который работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Колеса Aito M5 вращают электродвигатели. С целиком заряженной батареей и полным баком бензина авто сможет проехать 1100 км, а средний расход топлива составляет 0,8 л. на 100 км пути.

Китайская Huawei может лицензировать дизайн собственных смартфонов через другие бренды. Таким образом производитель рассчитывает обойти ряд проблем, связанных с санкциями США.

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автомобили huawei Aito
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