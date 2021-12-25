Наталья Подольская призналась, что едва не потеряла ребенка от Преснякова

Москва, 25 декабря. Певица Наталья Подольская рассказала о непростой беременности в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. Артистка призналась, что находилась на грани потери ребенка.

Подольская уже несколько лет счастлива в браке с Пресняковым: пара познакомилась на «Фабрике звезд» и с тех пор не расставалась, а затем взялась за воспитание первого ребенка. Однако вторая беременность едва не обернулась трагедией из-за отслоения плаценты. Об этом Подольская рассказала в программе «Секрет на миллион».

«С Ваней всегда все было хорошо, но такое бывает, просто низкая плацентация, и отслоилась», — поделилась артистка.

По словам Подольской, медики настаивали, что артистке необходимо беречь себя и как можно больше лежать. Однако она была занята ремонтом и не хотела остаться без дела. На девятом месяце у нее произошло отслоение и началось кровотечение. Врачам удалось спасти мать и ребенка после экстренного кесарева.

Недавно Подольская отпраздновала 11-ю годовщину брака с Пресняковым. Артистка опубликовала трогательное обращение к мужу, где призналась, что с нее спали розовые очки во время отношений с избранником.