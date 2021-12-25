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ВС ЦАР обеспечили безопасность подъездов к столице в преддверии Нового года

Весь мир
ВС ЦАР обеспечили безопасность подъездов к столице в преддверии Нового года
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики развернуло в столице страны несколько дополнительных подразделений национальной армии (FACA) для обеспечения безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

«Силы внутренней безопасности распределились по всей территории Банги. Мы наблюдаем увеличение количества патрулей и повсеместную проверку документов, проводимую полицией и жандармерией.

Столица находится под строгим контролем правительственных войск. Все крупные магистрали и подъезды к городу оцеплены бойцами FACA. Армия установила пропускные пункты практически на всех кольцевых развязках. Северные и Южные ворота в Банги теперь охраняются удвоенным количеством военнослужащих», — говорится в статье.

Обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволило Вооруженным силам ЦАР разработать грамотную стратегию по обеспечению безопасности населения, чтобы центральноафриканцы могли спокойно отпраздновать Новый год.

ВС ЦАР обеспечили безопасность подъездов к столице в преддверии Нового года
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Журналисты отметили, что вклад отечественных специалистов позволил республике вернуться к мирной жизни. Люди без опаски гуляют по столичному рынку до наступления комендантского часа, покупают подарки и продукты.

Ранее россияне сделали африканской стране подарок и установили возле стадиона имени отца-основателя Бартелеми Боганда большую рождественскую елку. Дерево украшено светящейся гирляндой и шариками, а вокруг него расположены ростовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика.

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