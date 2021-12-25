Леонков: российский гиперзвуковой «Авангард» в считанные минуты достигнет столицы США

Москва, 25 декабря. Идея о переброске российских вооружений на Кубу для установления паритета с США – это анахронизм, потому что у России есть ракеты, которые в считанные минуты могут достичь американских городов, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что у РФ есть современный комплекс «Авангард», который всего за 12 минут сможет достигнуть Вашингтона и стереть столицу США с лица планеты. За считанные минуты американцы никак не смогут подготовиться к отражению атаки. Кроме того, даже с запасом времени в кармане американцы будут обречены, потому что им до сих пор не удалось обзавестись средствами для перехвата гиперзвуковых ракет.

«У нас "Авангард" долетит до Вашингтона за 12 минут, и там плюс-минус пять минут. И строить целую инфраструктуру на острове Куба не имеет смысла», — заявил эксперт.

По его словам, только создание военно-морских баз на Кубе имеет смысл. Их можно будет использовать как пункты базирования российских боевых кораблей и подводных лодок.

Ранее сообщалось, что строительство новых баз позволит ВМФ РФ закрепиться в Атлантическом регионе. Кроме того, авторитет самой Кубы существенно возрастет благодаря этому решению. Однако на данный момент Москва и Гавана ограничиваются обычными военно-техническими соглашениями.