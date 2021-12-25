Американца Джейкоба впечатлила подготовка новогоднего стола в России

Москва, 25 декабря. Американский блогер Джейкоб удивился тому, как жители России готовятся к Новому году. По его словам, некоторые планируют праздник за шесть месяцев.

Некоторые россияне еще летом собирают ягоды и грибы, чтобы потом использовать их в приготовлении блюд на новогодний стол. Осенью многие фаршируют домашнюю курицу. Кроме того, в этом сезоне происходит сбор овощей.

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«И меня такое стремление крайне удивляло и поражало. Зачем так напрягаться одного праздника?» — написал иностранец в своем блоге «Дуэт: Джейкоб и Сергей» на платформе «Яндекс.Дзен».

Сначала американец не мог понять, почему в России столько времени уделяют одному празднику. Однако позже он узнал об этом у своего друга.

«Как Новый год встретишь — так его и проведешь», — вспомнил известную каждому россиянину фразу приятель блогера.

При этом у жителей США нет больших требований к рождественскому столу. Главным блюдом является индейка. На стол тоже ставятся различные салаты и закуски, но в гораздо более скромном количестве.

Кенозерский национальный парк / Дмитрий Бастет

Американский блогер Джейкоб ранее удивился одежде русских зимой. Он рассказал о людях, которые могут в холод выйти на улицу в шортах и футболке.