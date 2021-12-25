Фигуристка Алина Загитова призналась в сильной усталости после зимних шоу

Москва, 25 декабря. Фигуристка Алина Загитова в свои 19 лет не перестает много трудиться. Даже в новогодние праздники спортсменка не отказывается от участия в различных шоу на льду.

Юная звезда признается, что очень сильно устает после подобных выступлений. Загитова рассказала, что участвует в зимних шоу уже два года, поэтому не может нормально встретить Новый год, пишет «СтарХит».

«Последние два года у меня идут зимние шоу. В этом году 31 декабря тоже будет. Всегда была с родителями, а сейчас одна буду отмечать Новый год. Это работа… Уходит атмосфера, конечно, но самой себе надо создавать праздник, елочку обязательно купить, погремушки какие-нибудь поставить», — поделилась Загитова.

По словам фигуристки, она после шоу старается расслабляться в ванне и за просмотром сериалов. Спортсменка недавно жаловалась, что устала от огромного внимания к своей персоне в интернете и СМИ.

Загитова ранее пригрозила судом журналисту «Спорт-Экспресса» Рустаму Имамову за опубликованные в Сети без ее согласия фотографии с матча КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», на котором присутствовала фигуристка, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, олимпийская чемпионка, победительница первенств мира и Европы по фигурному катанию расстроилась после негативных комментариев к одному из ее рекламных постов. Спортсменка написала на своей странице в Instagram, что теперь планирует закрыть аккаунт.