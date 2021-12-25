Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 20:49
20:48
Общество
Токсиколог Лодягин перечислил лекарства, с которыми нельзя смешивать алкоголь
20:46
Весь мир
Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон»
20:46
Политика
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря
20:45
Общество
Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы
20:44
Армия
Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории комплекса «Дорога памяти»
20:42
Весь мир
Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР
20:36
Шоу-бизнес
Киркоров объяснил, кем актриса Наталья Ефремова приходится его детям
20:33
Происшествия
Уральца задержали за унижение дочери во время прямого эфира в Сети
20:33
Политика
Песков: в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае
20:29
Весь мир
Talitha Koum: оппозиция ЦАР помогает Франции дестабилизировать обстановку в стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливийцы назвали вмешательством заявление британского посла об избрании нового кабмина

Весь мир
Ливийцы назвали вмешательством заявление британского посла об избрании нового кабмина
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 25 декабря. Комитет по обороне Палаты представителей Ливии резко осудил позицию британского посла в отношении триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ), назвав ее вмешательством во внутренние дела страны.

Накануне представительство Лондона в североафриканском государстве заявило, что намерено продолжать признавать ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в качестве органа, которому поручено вести Ливию к выборам. В посольстве отметили, что данная позиция основана на «дорожной карте» переходного периода и национальном политическом соглашении. Кроме того, дипведомство сообщило, что не поддерживает создание параллельных правительств или институтов на место существующего кабмина. При этом, согласно внутриливийским договоренностям, срок полномочий ПНЕ истек 24 декабря.

 

 

Публикация дипведомства Великобритании вызвала острое неприятие со стороны различных представителей ливийского сообщества. Так, глава Альянса национальных сил Тауфик аль-Шухайби назвал позицию английского посла Кэролайн Хурендал «вопиющим вмешательством» в дела страны.

«При полном уважении к международному взрослому сообществу формирование правительства является внутренним вопросом в государстве», — сказала, в свою очередь, член Форума политического диалога (ФПД) Амаль Бугайгис.

Комитет по обороне также назвал заявление британского посла вмешательством. Кроме того, парламентарии отметили, что никаких договоренностей по выводу наемников Анкары в ближайшее время не предвидится. Согласно заявлению, общенациональные президентские и парламентские выборы в Ливии в случае их проведения не принесут стране пользы в условиях присутствия Турции и ее войск. По мнению комитета, перенос голосования произошел по причине иностранных подрывных действий.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей верно предсказал, что после назначения советником ООН в Ливии американского дипломата Стефани Уильямс стоит ожидать постоянной отсрочки выборов вплоть до их полного срыва. Российский политолог напомнил, что именно она содействовала выдвижению Абд аль-Хамида Дабибы на пост премьер-министра временного правительства.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливийцы назвали вмешательством заявление британского посла об избрании нового кабмина
ливия великоблитания
Комментировать