Триполи, 25 декабря. Комитет по обороне Палаты представителей Ливии резко осудил позицию британского посла в отношении триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ), назвав ее вмешательством во внутренние дела страны.

Накануне представительство Лондона в североафриканском государстве заявило, что намерено продолжать признавать ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в качестве органа, которому поручено вести Ливию к выборам. В посольстве отметили, что данная позиция основана на «дорожной карте» переходного периода и национальном политическом соглашении. Кроме того, дипведомство сообщило, что не поддерживает создание параллельных правительств или институтов на место существующего кабмина. При этом, согласно внутриливийским договоренностям, срок полномочий ПНЕ истек 24 декабря.

1- تدعم #المملكة_المتحدة بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. pic.twitter.com/FTAIxqRV17 — UK in Libya???????????????? (@UKinLibya) December 24, 2021

Публикация дипведомства Великобритании вызвала острое неприятие со стороны различных представителей ливийского сообщества. Так, глава Альянса национальных сил Тауфик аль-Шухайби назвал позицию английского посла Кэролайн Хурендал «вопиющим вмешательством» в дела страны.

«При полном уважении к международному взрослому сообществу формирование правительства является внутренним вопросом в государстве», — сказала, в свою очередь, член Форума политического диалога (ФПД) Амаль Бугайгис.

Комитет по обороне также назвал заявление британского посла вмешательством. Кроме того, парламентарии отметили, что никаких договоренностей по выводу наемников Анкары в ближайшее время не предвидится. Согласно заявлению, общенациональные президентские и парламентские выборы в Ливии в случае их проведения не принесут стране пользы в условиях присутствия Турции и ее войск. По мнению комитета, перенос голосования произошел по причине иностранных подрывных действий.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей верно предсказал, что после назначения советником ООН в Ливии американского дипломата Стефани Уильямс стоит ожидать постоянной отсрочки выборов вплоть до их полного срыва. Российский политолог напомнил, что именно она содействовала выдвижению Абд аль-Хамида Дабибы на пост премьер-министра временного правительства.