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Николай Басков не пожалел 5 тысяч рублей на маникюр и салонные процедуры для кошки

Шоу-бизнес
Николай Басков не пожалел 5 тысяч рублей на маникюр и салонные процедуры для кошки
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 25 декабря. Певец Николай Басков признался, что готов тратить внушительные суммы на собственную кошку Шанель. По словам артиста, он надеется выгодно сосватать своего питомца.

Басков ведет холостяцкий образ жизни, но тщательно заботится о любимой кошке Шанель. Питомец артиста окружен вниманием и получает самый качественный уход. Так, музыкант не жалеет на салонные процедуры для кошки 5 тысяч рублей — именно в эту сумму звезде обходится маникюр и другие услуги.

Басков признался, что надеется расширить родословную Шанель за счет выгодного сватовства. Однако вместо этого расходы на питомца лишь растут, пока подходящий кот не будет найден. Об этом Басков рассказал в программе «Ты не поверишь!».

«Только платим коту! Представляете, если в жизни у нас наоборот — надо обрадовать девушку, а здесь наоборот», — пожаловался артист.

Басков также признавался, что терпит неудачи и в личной жизни. По словам артиста, он не раз пытался найти избранницу на сайтах знакомств, однако собеседницы не верили, что общаются со знаменитостью. Несмотря на это, музыкант не теряет надежды и уверен: главное — не опускать руки и продолжать искать личное счастье.

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басков певец кошка маникюр
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