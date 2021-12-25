Пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января»

Вашингтон, 25 декабря. Пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа — Тейлор Будович подал в суд на «комитет 6 января», который расследует штурм Капитолия. Он пытается помешать конгрессменам получить доступ к его банковским счетам.

Trump spokesman Taylor Budowich on Friday sued the House select committee investigating the January 6 riot to prevent it from obtaining his financial documents from JP Morgan, which is also named in the lawsuit.



https://t.co/aNUDUZMaEM — OFFICIAL NEWS (@official_4news) December 25, 2021

Ранее комитет потребовал финансовые отчеты касательно транзакций Будовича у банка J. P. Morgan Chase «для получения информации об источниках финансирования организации, которая помогла продвинуть митинг», предшествовавший захвату Капитолия.

Пресс-секретарь Трампа утверждает в иске, что документов «было достаточно для идентификации всех операций по счету».

«Избирательный комитет неправомерно пытается заставить финансовое учреждение Будовича предоставить частную банковскую информацию, на поиск и получение которой у него нет законных полномочий», — говорится в документе.

Будович был старшим советником в кампании Трампа 2020 года, работал с Дональдом Трампом-младшим и его подругой Кимберли Гилфойл. Он является политическим консультантом правого толка, и сотрудничал с Роном Десантисом во время его выборной компании в губернаторы Флориды в 2018 году.

22 декабря генерал в отставке и экс-советник бывшего президента США по национальной безопасности Майкл Флинн также подал в суд на «комитет 6 января». Экс-военачальник считает вызов его для дачи показаний несправедливым.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 «участникам восстания».

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования, произошедшего 6 января, туда вошли ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия.