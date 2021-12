Пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января»

Вашингтон, 25 декабря. Пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа — Тейлор Будович подал в суд на «комитет 6 января», который расследует штурм Капитолия. Он пытается помешать конгрессменам получить доступ к его банковским счетам.

Trump spokesman Taylor Budowich on Friday sued the House select committee investigating the January 6 riot to prevent it from obtaining his financial documents from JP Morgan, which is also named in the lawsuit.



