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Пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января»

Весь мир
Пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января»
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 25 декабря. Пресс-секретарь бывшего президента США Дональда ТрампаТейлор Будович подал в суд на «комитет 6 января», который расследует штурм Капитолия. Он пытается помешать конгрессменам получить доступ к его банковским счетам.

Ранее комитет потребовал финансовые отчеты касательно транзакций Будовича у банка J. P. Morgan Chase «для получения информации об источниках финансирования организации, которая помогла продвинуть митинг», предшествовавший захвату Капитолия.

Пресс-секретарь Трампа утверждает в иске, что документов «было достаточно для идентификации всех операций по счету».

«Избирательный комитет неправомерно пытается заставить финансовое учреждение Будовича предоставить частную банковскую информацию, на поиск и получение которой у него нет законных полномочий», — говорится в документе.

Будович был старшим советником в кампании Трампа 2020 года, работал с Дональдом Трампом-младшим и его подругой Кимберли Гилфойл. Он является политическим консультантом правого толка, и сотрудничал с Роном Десантисом во время его выборной компании в губернаторы Флориды в 2018 году.

22 декабря генерал в отставке и экс-советник бывшего президента США по национальной безопасности Майкл Флинн также подал в суд на «комитет 6 января». Экс-военачальник считает вызов его для дачи показаний несправедливым.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 «участникам восстания».

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования, произошедшего 6 января, туда вошли ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия.

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