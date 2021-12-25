Почти половина афганских СМИ прекратила работу после прихода талибов к власти

Кабул, 25 декабря. Количество средств массовой информации в Афганистане заметно сократилось после прихода членов движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) к власти в августе 2021 года.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) и Ассоциация независимых журналистов Афганистана (AIJA) опубликовали результаты собственного исследования, в соответствии с которыми к декабрю из 543 официально зарегистрированных в Афганистане СМИ лишь 312 остались в строю (57,46%). При этом из 10 780 задействованных в данной области специалистов 6420 лишились своих рабочих мест.

According to @RSF_inter's recent report, Since Taliban's takeover, 40% of Afghan media have closed, 80% of women journalists have lost their jobs.



A short video of the discussion with @bsarwary???? pic.twitter.com/pwhwY8ceGK — Munaza Shaheed (@MunazaShaheed) December 24, 2021

Существует несколько предпосылок к сокращению новостных организаций в республике. Прежде всего они должны соблюдать «11 правил журналистики», изданных талибским министерством информации и культуры. Каждое ограничение продиктовано шариатом, то есть в стране действует жесткая религиозная цензура.

Также СМИ потеряли доходы от рекламы, о чем исследователям сообщил менеджер канала Shamshad TV Абид Эхсас.

Almost half of Afghan media closed since Taliban takeover, survey says https://t.co/q5Vnkgse2V pic.twitter.com/KFe8VvycW9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 25, 2021

В структуре исключенных из медиаиндустрии афганцев наблюдается гендерный перекос: работы лишились 52% мужчин и 84% женщин. На последних — из тех, кто остался, — наложено правило о ношении хиджаба и ряд других ограничений, мешающих профессиональной деятельности.

Тридцатилетний журналист Мустафа Джафари, последние восемь лет проработавший на местных телеканалах, лишился заработка после захвата талибами Кабула. Компания Rah-e-Farda, где он в то время был занят, оказалась закрыта в первые дни.

Survey shows a radical change in the #Afghan media landscape since the #Taliban took power.https://t.co/ExNFY8ygBt — Hindustan Times (@htTweets) December 24, 2021

Сейчас Джафари ходит с тележкой и продает кукурузу, зарабатывая в среднем два доллара в день. Учитывая наличие у него жены и двух дочерей, он сказал исследователям, что не видит никакой надежды на лучшее будущее.

Движение талибов использует шариат в качестве регулятора всех сфер жизни общества. Это комплекс предписаний, которых придерживалась ранняя мусульманская община в VI–VII веках нашей эры.

Listen to this Afghan woman who knows very well that the #Taliban will not include women in running the country. Since the Taliban took over, female police, government and media employees have lost their job and livelihood and some even have been pushed into hiding.#Afghanistan pic.twitter.com/nZ7MIX6qOA — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) December 17, 2021

В частности, «полиция нравов» следит за соблюдением тем, чтобы никто не танцевал, не слушал музыку или брил бороду. Не поощряется также ношение одежды в западном стиле. Министерство по делам женщин было закрыто, и взамен него пришло Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Жительницы Афганистана лишились работы в государственных структурах, в том числе и в системе образования. Они могут обучаться, но исключительно в женских классах. Преподавателями должны быть пожилые мужчины с безупречной репутацией.

In this video filed by @Tasnimnews_Fa from #Afghanistan a #Taliban official is talking to #Afghan female medics. He says they can return to work and female students can go to university if they keep Hijab (Islamic dress code). Taliban are now in full control after #Kabul fall. pic.twitter.com/uXOSWFjHE6 — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) August 17, 2021

Правосудие также опирается на правила 1300-летней давности: за определенные проступки предписаны телесные наказания.

1 Организация запрещена на территории РФ.