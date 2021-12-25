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Почти половина афганских СМИ прекратила работу после прихода талибов к власти

Весь мир
Почти половина афганских СМИ прекратила работу после прихода талибов к власти
Global Look Press  /  Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.COM

Кабул, 25 декабря. Количество средств массовой информации в Афганистане заметно сократилось после прихода членов движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) к власти в августе 2021 года.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) и Ассоциация независимых журналистов Афганистана (AIJA) опубликовали результаты собственного исследования, в соответствии с которыми к декабрю из 543 официально зарегистрированных в Афганистане СМИ лишь 312 остались в строю (57,46%). При этом из 10 780 задействованных в данной области специалистов 6420 лишились своих рабочих мест.

Существует несколько предпосылок к сокращению новостных организаций в республике. Прежде всего они должны соблюдать «11 правил журналистики», изданных талибским министерством информации и культуры. Каждое ограничение продиктовано шариатом, то есть в стране действует жесткая религиозная цензура.

Также СМИ потеряли доходы от рекламы, о чем исследователям сообщил менеджер канала Shamshad TV Абид Эхсас.

В структуре исключенных из медиаиндустрии афганцев наблюдается гендерный перекос: работы лишились 52% мужчин и 84% женщин. На последних — из тех, кто остался, — наложено правило о ношении хиджаба и ряд других ограничений, мешающих профессиональной деятельности.

Тридцатилетний журналист Мустафа Джафари, последние восемь лет проработавший на местных телеканалах, лишился заработка после захвата талибами Кабула. Компания Rah-e-Farda, где он в то время был занят, оказалась закрыта в первые дни.

Сейчас Джафари ходит с тележкой и продает кукурузу, зарабатывая в среднем два доллара в день. Учитывая наличие у него жены и двух дочерей, он сказал исследователям, что не видит никакой надежды на лучшее будущее.

Движение талибов использует шариат в качестве регулятора всех сфер жизни общества. Это комплекс предписаний, которых придерживалась ранняя мусульманская община в VI–VII веках нашей эры.

В частности, «полиция нравов» следит за соблюдением тем, чтобы никто не танцевал, не слушал музыку или брил бороду. Не поощряется также ношение одежды в западном стиле. Министерство по делам женщин было закрыто, и взамен него пришло Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Жительницы Афганистана лишились работы в государственных структурах, в том числе и в системе образования. Они могут обучаться, но исключительно в женских классах. Преподавателями должны быть пожилые мужчины с безупречной репутацией.

Правосудие также опирается на правила 1300-летней давности: за определенные проступки предписаны телесные наказания.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан сми талибан цензура
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