Татьяна Навка рассказала о воплощении мечты сыграть в «Лебедином озере»

Москва, 25 декабря. Показы балета на льду «Лебединое озеро» начались в субботу на арене «Мегаспорт» в Москве. Фигуристка Татьяна Навка занималась адаптацией спектакля и исполнила роль принцессы Одетты.

Премьера балета на льду была запланирована еще год назад, но по причине пандемии коронавируса нового типа была перенесена на новую дату. По словам фигуристки, она мечтала о роли в «Лебедином озере» с детства, передает ТАСС.

«Еще с детства я мечтала на льду исполнить белого или черного лебедя, примеряла всевозможные головные уборы. Но в спорте не получилось. И вот, сегодня здесь эта мечта воплощена в жизнь», — заявила Навка.

По словам Навки, она пыталась сделать шоу отличающимся от ее предыдущих проектов на льду: «Руслан и Людмила», «Спящая красавица» и «Аленький цветочек». Фигуристка отметила, что постоянно конкурирует сама с собой.

Ранее Навка рассказала, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев очень помогает своей супруге после известия о раковой опухоли. По ее словам, близкие и друзья называют его святым человеком.