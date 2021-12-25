Блогер Шарий парой цифр «разбил» надежды Киева спастись за счет своего или туркменского газа

Киев, 25 декабря. Требование Украины к «Газпрому» насчет обеспечения стабильных поставок газа из Туркменистана можно назвать только предсмертной агонией «Нафтогаза» и всей страны в целом.

Таким мнением со своими подписчиками поделился известный журналист и блогер Анатолий Шарий, высмеяв очередную порцию совсем уж неадекватных требований и угроз Украины в адрес «Газпрома».

Медиа-эксперт напомнил, что буквально пару дней назад глава «Нафтогаза» Юрий Витренко «оформил» новый пакет требований к России, пригрозив в случае отказа обратиться за помощью в Еврокомиссию и подать иск в международный арбитраж. В частности, украинский топ-менеджер призвал «Газпром» обеспечить стабильные поставки газа из Средней Азии на Украину или в качестве альтернативы подписать обязательства поставлять определенные объемы топлива на терминалы на украинской границе. Киев при этом должен иметь право участия в регулировании цен на бронирование. Свое грозное, по идее, требование, Витренко сопроводил восторженными рассказами о богатейших месторождениях голубого топлива в Туркменистане, который и поможет Украине спастись от энергетического коллапса или чего похуже вроде гуманитарной катастрофы.

Шарий иронично предположил, что в «Газпроме» явно оценили дикую шутку Витренко, тихо покрутили пальцем у виска и посчитали ненужным отвечать на подобные глупости. Журналист также лаконично объяснил последний выпад главы «Нафтогаза» и его соучастников из Офиса президента полным отчаянием. Витренко в 2019 году распиарили за то, что он якобы заставил «Газпром» через суды заключить с Украиной сверхвыгодный контракт о транзите газа. Как выяснилось уже сейчас, договоренности вышли провальными для украинской власти. Россия два года назад просто подарила Украине минимум транзита, поверив в обещания Зеленского выполнять Минские соглашения.

Новостное агентство «Харьков». /

Эксперт подчеркнул, что Витренко тут был ни при чем, но он сам себя распиарил, после чего его подсунули Зеленскому, который с радостью «принял в семью» сомнительного топ-менеджера и даже хотел сделать его министром энергетики, переписав для этого закон. Вся эта история сейчас вылезла наружу и власть с «Нафтогазом» пытается спасти лицо за счет мифа о дешевом туркменском газе, который создал в свое время еще Янукович. Шарий признал, что в Туркмении действительно довольно-таки внушительные месторождения и в лихие 90-е оттуда даже поставляли газ, в том числе и на Украину. Но сейчас почти все топливо идет в Китай. Минимальные объемы иногда покупает «Газпром». Украине никто не даст цену ниже рыночной.

«Из-за закрытости Туркменистана трудно говорить о цифрах, но точно известно, что туркмены нарастили добычу и она составляет 55 миллиардов кубов. 80% этих объемов идут в Китай. Небольшие объемы скупает «Газпром». Почему в Киеве решили, что при таких раскладах Туркмены вдруг согласятся продавать в три-четыре раза дешевле неизвестно. Придется платить, как и на рынке ЕС — не менее 2 тысяч долларов. Туркменский путь таким образом закрыт. Не удастся Украине спастись и за счет наращивания собственной добычи, о чем так часто упоминают тот же Витренко и сам Зеленский. Проблема в том, что по официальной статистике 80% запасов украинских месторождений выработаны. Вот так две цифры лишают Украину Зеленского с Витренко последней надежды спастись — 2 тысячи долларов за туркменский газ без наработанных путей доставки и 20% остатка в украинских месторождениях, которые сейчас не так-то просто добыть», — констатировал очередной провал украинской власти Анатолий Шарий.

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