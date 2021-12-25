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Блогер Шарий парой цифр «разбил» надежды Киева спастись за счет своего или туркменского газа

Экономика
Блогер Шарий парой цифр «разбил» надежды Киева спастись за счет своего или туркменского газа
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 декабря. Требование Украины к «Газпрому» насчет обеспечения стабильных поставок газа из Туркменистана можно назвать только предсмертной агонией «Нафтогаза» и всей страны в целом.

Таким мнением со своими подписчиками поделился известный журналист и блогер Анатолий Шарий, высмеяв очередную порцию совсем уж неадекватных требований и угроз Украины в адрес «Газпрома».

Медиа-эксперт напомнил, что буквально пару дней назад глава «Нафтогаза» Юрий Витренко «оформил» новый пакет требований к России, пригрозив в случае отказа обратиться за помощью в Еврокомиссию и подать иск в международный арбитраж. В частности, украинский топ-менеджер призвал «Газпром» обеспечить стабильные поставки газа из Средней Азии на Украину или в качестве альтернативы подписать обязательства поставлять определенные объемы топлива на терминалы на украинской границе. Киев при этом должен иметь право участия в регулировании цен на бронирование. Свое грозное, по идее, требование, Витренко сопроводил восторженными рассказами о богатейших месторождениях голубого топлива в Туркменистане, который и поможет Украине спастись от энергетического коллапса или чего похуже вроде гуманитарной катастрофы.

Шарий иронично предположил, что в «Газпроме» явно оценили дикую шутку Витренко, тихо покрутили пальцем у виска и посчитали ненужным отвечать на подобные глупости. Журналист также лаконично объяснил последний выпад главы «Нафтогаза» и его соучастников из Офиса президента полным отчаянием. Витренко в 2019 году распиарили за то, что он якобы заставил «Газпром» через суды заключить с Украиной сверхвыгодный контракт о транзите газа. Как выяснилось уже сейчас, договоренности вышли провальными для украинской власти. Россия два года назад просто подарила Украине минимум транзита, поверив в обещания Зеленского выполнять Минские соглашения.

Блогер Шарий парой цифр «разбил» надежды Киева спастись за счет своего или туркменского газа
Новостное агентство «Харьков». /

Эксперт подчеркнул, что Витренко тут был ни при чем, но он сам себя распиарил, после чего его подсунули Зеленскому, который с радостью «принял в семью» сомнительного топ-менеджера и даже хотел сделать его министром энергетики, переписав для этого закон. Вся эта история сейчас вылезла наружу и власть с «Нафтогазом» пытается спасти лицо за счет мифа о дешевом туркменском газе, который создал в свое время еще Янукович. Шарий признал, что в Туркмении действительно довольно-таки внушительные месторождения и в лихие 90-е оттуда даже поставляли газ, в том числе и на Украину. Но сейчас почти все топливо идет в Китай. Минимальные объемы иногда покупает «Газпром». Украине никто не даст цену ниже рыночной.

«Из-за закрытости Туркменистана трудно говорить о цифрах, но точно известно, что туркмены нарастили добычу и она составляет 55 миллиардов кубов. 80% этих объемов идут в Китай. Небольшие объемы скупает «Газпром». Почему в Киеве решили, что при таких раскладах Туркмены вдруг согласятся продавать в три-четыре раза дешевле неизвестно. Придется платить, как и на рынке ЕС — не менее 2 тысяч долларов. Туркменский путь таким образом закрыт. Не удастся Украине спастись и за счет наращивания собственной добычи, о чем так часто упоминают тот же Витренко и сам Зеленский. Проблема в том, что по официальной статистике 80% запасов украинских месторождений выработаны. Вот так две цифры лишают Украину Зеленского с Витренко последней надежды спастись — 2 тысячи долларов за туркменский газ без наработанных путей доставки и 20% остатка в украинских месторождениях, которые сейчас не так-то просто добыть», — констатировал очередной провал украинской власти Анатолий Шарий.

Ранее немцы предсказали Западу печальный финал после депортации всех русских.

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Все новости / Экономика / Блогер Шарий парой цифр «разбил» надежды Киева спастись за счет своего или туркменского газа
Газпром украина россия туркменистан нафтогаз витренко
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