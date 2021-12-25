Передающие вкус еды телевизоры могут вызвать у людей зависимость

Зависимости возникают, когда человек удовлетворяет свои потребности с помощью какого-либо вещества. Об этом в беседе с ФАН напомнила психолог Людмила Суздальцева.

Ранее стало известно, что в Японии создан телевизор, способный с помощью распыления вкусовых добавок, передавать зрителю вкус еды.

«Думаю, опасность тут в том, что все зависимости формируются тогда, когда человек получает удовлетворение своих потребностей с помощью какого-то вещества. Он ничего не делает для того, чтобы чего-то достичь, к примеру, выпил чуть-чуть, и уже счастье наступило. С этой точки зрения, доставка удовольствия, когда нужно просто включить телевизор — и твои вкусовые рецепторы удовлетворены, может представлять опасность. При этом удовлетворения потребности в еде не будет. В таком случае человек может есть дешевый, доступный продукт, к примеру, булку, а чувствовать запах какого-то деликатеса», — сказала эксперт.

Людмила Суздальцева также подчеркнула, что основная угроза подобной технологии кроется именно в легкости получения такого рода ощущений.

«У меня вызывает опасения не то, что это будет пищевая зависимость, а то, что это в принципе поддержания паттерна зависимости. Когда тебе что-то доставляют на дом — это поддержание зависимого поведения. Ребенок, например, когда рождается, сам ничего не делает для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Его кормят, поят, одевают. Во взрослом возрасте паттерн зависимости проявляется, когда человек относится к миру так же — ждет, что за него должны все делать», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она добавила, что данная японская разработка, как и другие гаджеты, может приносить и пользу людям.

«Я не путешествовала по всему миру. Мне было бы интересно попробовать какую-то экзотическую кухню. Если я могу это сделать таким способом, то почему нет», — подытожила специалист.

Ранее Людмила Суздальцева в беседе с ФАН оценила новую технологию, позволяющую домашним животным звонить своим хозяевам. По ее словам, видеосвязь не способна заменить собой тактильного контакта с питомцем.