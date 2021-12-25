Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 20:49
20:48
Общество
Токсиколог Лодягин перечислил лекарства, с которыми нельзя смешивать алкоголь
20:46
Весь мир
Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон»
20:46
Политика
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря
20:45
Общество
Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы
20:44
Армия
Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории комплекса «Дорога памяти»
20:42
Весь мир
Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР
20:36
Шоу-бизнес
Киркоров объяснил, кем актриса Наталья Ефремова приходится его детям
20:33
Происшествия
Уральца задержали за унижение дочери во время прямого эфира в Сети
20:33
Политика
Песков: в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае
20:29
Весь мир
Talitha Koum: оппозиция ЦАР помогает Франции дестабилизировать обстановку в стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» шестой день подряд

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 20:07
Экономика
«Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» шестой день подряд
gazprom.ru

Москва, 25 декабря. Российский энергетический холдинг «Газпром» не бронирует мощности прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа» шестой день подряд, свидетельствуют данные GSA Platform.

Основной аукцион завершился без брони. Будет ли «Газпром» резервировать мощности магистрали в дополнительную сессию, пока неизвестно. Однако в последние дни компания воздерживалась от брони.

«Газпром» начал снижать объемы бронирования в начале декабря, а с этой недели и вовсе перестал резервировать мощности. В результате с 21 декабря физический поток газа по трубопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Как объяснял президент России Владимир Путин, «Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Он обратил внимание, что благодаря реверсу европейцы могут перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В «Газпроме» же заявляют, что поставляют газ согласно заявкам и в соответствии с действующими контрактами.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее отметил безосновательность заявлений Польши по поводу остановки трубопровода «Ямал — Европа». По его словам, эти высказывания носят чисто политический характер и не имеют никакого отношения к энергетике.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» шестой день подряд
Газпром газ ямал - европа
Комментировать