«Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» шестой день подряд

Москва, 25 декабря. Российский энергетический холдинг «Газпром» не бронирует мощности прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа» шестой день подряд, свидетельствуют данные GSA Platform.

Основной аукцион завершился без брони. Будет ли «Газпром» резервировать мощности магистрали в дополнительную сессию, пока неизвестно. Однако в последние дни компания воздерживалась от брони.

«Газпром» начал снижать объемы бронирования в начале декабря, а с этой недели и вовсе перестал резервировать мощности. В результате с 21 декабря физический поток газа по трубопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Как объяснял президент России Владимир Путин, «Газпром» не бронирует мощности «Ямала — Европы» из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Он обратил внимание, что благодаря реверсу европейцы могут перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В «Газпроме» же заявляют, что поставляют газ согласно заявкам и в соответствии с действующими контрактами.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее отметил безосновательность заявлений Польши по поводу остановки трубопровода «Ямал — Европа». По его словам, эти высказывания носят чисто политический характер и не имеют никакого отношения к энергетике.