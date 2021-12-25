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Королева Елизавета II вспомнила о покойном принце Филиппе в праздничной речи

Общество
Королева Елизавета II вспомнила о покойном принце Филиппе в праздничной речи
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Лондон, 25 декабря. Королева Елизавета II выступила с традиционной поздравительной речью на Рождество. Глава монархии рассказала об утрате супруга герцога Эдинбургского в своем обращении.

Британские телеканалы показали запись обращения Елизаветы II к подданным. Королева отметила, что Рождество — непростой праздник для тех, кто пережил утрату в этом году, и она полностью разделяет эту скорбь после смерти принца Филиппа, ее «опоры и поддержки все эти годы».

«И для меня и моей семьи, даже если в этом году не будет одного знакомого смеха, Рождество будет радостным», — отметила королева.

Речь была снята в Белой гостиной Виндзорского замка. На фоне обращения королевы появились архивные кадры, где молодой принц Филипп и юный принц Чарльз наряжают елку к Рождеству.

Это Рождество стало первым, которое королева встретила без мужа с момента ее правления. ФАН поделился деталями романтической истории брака Елизаветы II и принца Филиппа, который продлился 73 года.

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Елизавета II рождество принц филипп обращение
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