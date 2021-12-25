Песков признался, что волнуется за супругу Навку перед премьерой «Лебединого озера»

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дома он ведет себя как строгий критик. Так он в шуточной форме заявил о волнении перед премьерой шоу своей супруги фигуристки Татьяны Навки «Лебединое озеро».

По словам представителя Кремля, перед премьерой он волнуется, переживает и держит кулаки. Песков в шутку добавил, что если выступление супруги ему не понравится, то он будет критиковать.

«Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится... Я дома строгий критик», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Навка заявила, что Песков обожает заниматься домашними делами и может сделать своими руками практически что угодно. По ее словам, общественность привыкла наблюдать за представителем Кремля на брифингах, но за этим официальным образом скрывается очень трудолюбивый в домашних делах человек.