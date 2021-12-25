Краснодар и Сочи стали лидерами среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье

Москва, 25 декабря. «Квадрат» в Краснодаре с начала года прибавил в цене 69,92% — к декабрю средняя стоимость вторичного жилья в городе достигла 94,3 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК-Недвижимость».

По данному показателю Краснодар оказался на первом месте в рейтинге крупных городов РФ. На второй позиции расположился Сочи, где квадратный метр вторичного жилья подорожал на 54,24%, до 193,9 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Севастополь с ростом на 42,95%, до 136,2 тыс. рублей за жилой «квадрат». В целом в 50 крупных городах страны средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за первые 11 месяцев текущего года возросла на 22,43%, до 79,2 тыс. рублей.

В грядущем году россиян может встретить заметное подорожание квартир в новостройках. Одной из ключевых причин этого станет рост цен на стройматериалы.