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Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 19:09
Общество
Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Селедка под шубой является традиционным блюдом на российском новогоднем столе. Рецепт салата отточен до мелочей, однако всего один простой ингредиент поможет его улучшить.

Практически в каждой российской семье на Новый год подадут селедку под шубой. Эксперты считают, что сделать салат еще вкуснее можно с помощью маринованной рыбы.

Остальные продукты не меняются — это все те же свекла, морковь, картофель. Однако способ приготовления идеальной «селедки» немного другой, передает Pensnews.ru.

Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада
pixabay.com / stevepb

Чтобы не тратить время зря следует заранее поставить вариться яйца и картошку. В это время как раз можно подготовить маринад, для которого понадобятся самые простые продукты.

«В отдельной посуде смешайте 3 столовых ложки сахара, 1 ложку соли, 4 ложки уксуса и добавьте 200 граммов немного теплой воды. Перемешайте маринад до однородности, а после добавьте в него лук. Оставьте на 20 минут», — объяснили эксперты.

Селедку необходимо измельчить, затем добавить к ней лук, пару столовых ложек растительного масла и черный перец. После этого основу салата следует перемешать и оставить мариноваться на 10-12 минут. За это время вкус рыбы станет еще более насыщенным.

Новогодние салаты могут быть не только вкусными, но и полезными. Для этого нужно изменить в них всего лишь несколько ингредиентов, рассказала диетолог Маргарита Макуха.

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салат селедка под шубой маринад
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