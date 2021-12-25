Сделать селедку под шубой еще вкуснее можно с помощью особого маринада

Москва, 25 декабря. Селедка под шубой является традиционным блюдом на российском новогоднем столе. Рецепт салата отточен до мелочей, однако всего один простой ингредиент поможет его улучшить.

Практически в каждой российской семье на Новый год подадут селедку под шубой. Эксперты считают, что сделать салат еще вкуснее можно с помощью маринованной рыбы.

Остальные продукты не меняются — это все те же свекла, морковь, картофель. Однако способ приготовления идеальной «селедки» немного другой, передает Pensnews.ru.

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Чтобы не тратить время зря следует заранее поставить вариться яйца и картошку. В это время как раз можно подготовить маринад, для которого понадобятся самые простые продукты.

«В отдельной посуде смешайте 3 столовых ложки сахара, 1 ложку соли, 4 ложки уксуса и добавьте 200 граммов немного теплой воды. Перемешайте маринад до однородности, а после добавьте в него лук. Оставьте на 20 минут», — объяснили эксперты.

Селедку необходимо измельчить, затем добавить к ней лук, пару столовых ложек растительного масла и черный перец. После этого основу салата следует перемешать и оставить мариноваться на 10-12 минут. За это время вкус рыбы станет еще более насыщенным.

Новогодние салаты могут быть не только вкусными, но и полезными. Для этого нужно изменить в них всего лишь несколько ингредиентов, рассказала диетолог Маргарита Макуха.