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Российские специалисты установили новогоднюю елку в столице ЦАР

Весь мир
Российские специалисты установили новогоднюю елку в столице ЦАР
pixabay.com  /  Alexei_other


Банги, 25 декабря. Отечественные инструкторы подарили жителям столицы Центральноафриканской Республики рождественскую елку. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Revue Centrafricaine.

Праздничное дерево установили возле стадиона имени отца-основателя Бартелеми Боганда. Находиться там оно будет до марта, чтобы у каждого центральноафриканца была возможность увидеть его.

Елку украсили игрушками и светящейся гирляндой. Новогоднюю композицию дополняют фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. Жители высоко оценили добрый жест российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». В первый же день к стадиону пришла половина населения Банги, чтобы вживую оценить подарок России.

Российские специалисты установили новогоднюю елку в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Установка елки стала одним из этапов планового укрепления комплексного сотрудничества между Москвой и Банги. Россияне, которые обучили национальную армию и службы внутренней безопасности, помогли центральноафриканцам в полной мере ощутить дух европейского праздника.

Ранее аналитики издания Le Potentiel Centrafricain заявили, что решение президента Фостен-Арканжа Туадера обратиться за помощью к Москве спасло ЦАР от разрушения. По мнению журналистов, без поддержки отечественных специалистов Центральноафриканскую Республику ждал худший сценарий.

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