Меган Маркл и принц Гарри оставили красноречивые намеки в рождественской открытке

Вашингтон, 25 декабря. Герцоги Сассекские представили поклонникам рождественскую открытку — семейное портретное фото с детьми. Журналисты обнаружили несколько тайных посланий в трогательном кадре.

Меган Маркл и принц Гарри уже давно сняли с себя обязанности старших членов королевской семьи, но не стали отказываться от ежегодной традиции публикации рождественских открыток. Герцоги Сассекские поздравили подданных британской монархии с праздником в семейном фото. Издание OK! обнаружило несколько необычных деталей на рождественском кадре.

Так, герцоги Сассекские написали в поздравлении фразу «Счастливых праздников!». Королевская семья отдает предпочтение фразе «Счастливого Рождества!», однако супруги сделали выбор в пользу американского варианта. Кроме того, они появились на фото в простых джинсах и отказались от носков и обуви: в сочетании со сменой образа жизни членов королевской семьи эта деталь красноречиво намекнула на их нежелание возвращаться в Англию.

Кроме того, принц Гарри почтил память принцессы Дианы. Сын принца Чарльза надел браслеты, которые купил вскоре после смерти матери. Эти аксессуары часто можно увидеть на его руке.

Принц Гарри и Меган Маркл также показали своих детей. Поклонники впервые увидели лицо дочери Лилибет и повзрослевшего Арчи, передает «Вечерняя Москва».